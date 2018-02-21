قصف تركي يصدّ قوات للنظام السوري في عفرين

أخبار الآن | عفرين - سوريا - (وكالات)

أطلقت تركيا الثلاثاء "نيرانا تحذيرية" في اتجاهِ القوات الموالية للنظامِ السوري التي دخلت منطقةَ عفرين في شمال غرب سوريا حيثُ تخوضُ أنقرة منذ شهرٍ هجوما لطردِ وحداتِ حمايةِ الشعب الكردية منها، بحسبِ وكالة أنباء الأناضول.

وقالت الوكالة إن تلكَ القوات، تراجعت إلى مسافةِ حوالي 10 كلم من المدينة، نتيجةَ النيرانِ التحذيرية".

من ناحيتها، ذكرت وحدات حماية الشعب الكردية، أن القوات الموالية للنظام السوري التي دخلت، الثلاثاء، إلى منطقة عفرين، ستنتشر عند الحدود مع تركيا.

وذكر الناطق الرسمي باسم الوحدات، في بيان ان النظام السوري أرسل وحدات عسكرية، الثلاثاء، للتمركز على الحدود.

وأطلقت أنقرة في 20 يناير الماضي عملية عسكرية حملت اسم "غصن الزيتون"، بغية طرد وحدات حماية الشعب الكردي من المنطقة الحدودية، وأدت العملية إلى سقوط قتلى من الجانبين.

ووحدات حماية الشعب الكردية هي العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن، وتسببت العملية العسكرية في توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

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