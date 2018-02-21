الهلال يطمئن على أطفال المكلا المصابين بالسرطان

أخبار الان | المكلا - اليمن - (وام)

زار فريق الهلال الأحمر الإماراتي الأطفال المصابين بمرض السرطان بمدينة المكلا اليمنية وتأكد الفريق من أن الأطفال يتلقون العلاج بشكل جيد في مركز حضرموت للأورام التابع لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان "أمل" الموجود ضمن مجمع هيئة مستشفى ابن سيناء العام. واطمأن الفريق على صحة الأطفال وقدموا لهم الألعاب والهدايا وبادلوهم أطراف الحديث في محاولة منهم للتخفيف من معاناتهم.

وقال عبدالعزيز الجابري ممثل فريق الهلال الأحمر في محافظة حضرموت إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحاول التخفيفَ من معاناة الشعب اليمني في المناطق المحررة عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم كذلك تحاول النظر بعين الإنسانية ومد يد العون لمرضى السرطان خصوصا الأطفال منهم.

معربا عن إعجابه بروح التكافل والتراحم بين فئات وشرائح المجتمع بحضرموت والتي جعلت منها نموذجا رائعا لتجاوز ويلات الحرب الدائرة التي أشعلتها ميليشيات الحوثي.

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