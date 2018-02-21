الجيش المصري يعلن حصيلة اليوم الـ11 من عملية سيناء

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)



أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل 4 ارهابيين شديدي الخطورة، والقبض على 112 شخصا من المطلوبين على ذمة قضايا ومشتبه بهم، في اليوم الحادي عشر من العملية الأمنية "سيناء 2018"، وقالت القوات المسلحة في بيان، صدر صباح اليوم الأربعاء، إن عمليات الجيش والشرطة في شمال ووسط سيناء أسفرت عن تدمير 8 أماكن إيواء للإرهابيين، وقصف 179 هدفا بمناطق العمليات، وتدمير مركز إرسال إذاعي



وضبط وتدمير والتحفظ على 13 سيارة و27 دراجة نارية تتبع الإرهابيين، كما أسفرت العمليات عن تدمير 350 مخزن أسلحة، بها كميات من العبوات الناسفة والذخائر وأجهزة الاتصال، وتدمير عدد من الخنادق ومخازن الوقود تحت الأرض، وتفجير 41 عبوة ناسفة مزروعة بمناطق العمليات، كما أعلنت القوات المصرية تخريب 13 مزرعة لنباتات مخدرة، وضبط 10.5 طن من المخدرات المعدة للتداول.

كما ضبطت القوات البحرية عددا من محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية، وأحبطت تهريب أكثر من 500 ألف من أقراص الترامادول المخدرة.

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