الشرعية تتقدم في محافظة صعدة على حساب ميليشيا الحوثي

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)



أفادت مصادر عسكرية يمنية، الثلاثاء، بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية نقلت مئات المسلحين من جبهات عدة في اليمن إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها، وحققت قوات الشرعية تقدما في المحافظة الواقعة شمالي البلاد من 3 محاور، تحت غطاء جوي واسع من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ولجأت ميليشيات الحوثي إلى نقل المسلحين عبر دارجات نارية، عوضا عن المركبات خشية تعرضها للقصف الجوي، وخلال الأيام الماضية سيطرت القوات الشرعية على جبل محجوبة، الذي كان مصدر تعزيز رئيسي للميليشيات لعدد من جبهات القتال، في مناطق بمحافظتي الجوف وسعدة، وتقدمت القوات اليمنية أيضا صوب مديرية كتاف، التي تقع شمالي محافظة صعدة..

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