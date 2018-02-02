وزراء الخارجية العرب يطالبون بعدم إقامة أي سفارات في القدس

أخبار الآن | عمان - الاردن - (وكالات)

طالبَ وزراءُ خارجية الدول العربية جميعَ الدول بالامتناعِ عن إنشاءِ بَعثات دبلوماسيةٍ في مدينةِ القدس الشريف عملاً بقرارِ مجلسِ الأمن 478 للعام 1980.

وتبنى وزراءُ الخارجية العرب، البيان الفلسطيني بشأنِ القدس، مؤكدين على التمسك بالسلام خياراً استراتيجيا وفق المبادرة العربية.

واعتمد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، مشروع القرار الفلسطيني بشأن القدس.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بصفته رئيس لجنة المتابعة والتحرك ضد القرار الأميركي بشأن القدس، أنه يتم الضغط على صعيد المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال وزراء الخارجية العرب في بيان صدر بعد اجتماعهم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة إنهم أعادوا التأكيد على رفضهم لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضافوا أن الدول العربية ستعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة "لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني".

وكانت السلطة الفلسطينية قالت في أعقاب قرار ترامب إنها لم تعد تعترف بالولايات المتحدة وسيطا للسلام.

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