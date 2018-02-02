قرقاش: معالجة التحالف لأزمة عدن تفادت حدوث فتنة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الجمعة، إن معالجة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن "الحصيفة لأزمة عدن، تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف، مشيراً إلى أن الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه، مضيفاً أن الحوار اليمني الجدي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبياً".

وقال قرقاش في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع التواصل "تويتر": "وكما نحن مطالبون بالدعوة إلى حسن تدبير الأمور وتقديم الأولويات دون تناسي المطالَب، فنحن أيضا مطالبون بالمبادرة سياسياً على ضوء التصدعات الكبيرة في موقف التمرد الحوثي وشرعيته".

وشدد قرقاش على أنه "من الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة أن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها".

وأنهى وزير الدولة الإماراتي تغريداته بالقول إن "الإعلام العربي المسؤول لا يشوه المواقف الإقليمية افتراءً، بل ينطلق من قراءته للسياسات التي أقحمت نفسها في الشأن العربي، لا يمكن للفعل إلا أن يكون له ردّ فعل".



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