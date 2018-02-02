قتلى حوثيون بغارة للتحالف غربي اليمن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

شنت مقاتلاتُ التحالف العربي غاراتٍ على معاقل ميليشيا الحوثي في منطقة اللحية في الساحل الغربي لليمن.

وأسفرت الغاراتُ عن قتلِ 9 مسلحين من الميليشيات الانقلابية وإصابة 4 اخرين. بحسب ما قالت وسائل اعلام يمنية .

وتكبدت ميليشيات الحوثي الإيرانية في الآونة الأخيرة خسائر كبيرة على جبهة الساحل الغربي، حيث تقدمت القوات الشرعية على أكثر من محور بدعم من طائرات التحالف العربي.

وفي 29 يناير الماضي، قتل 35 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في غارات لطائرات التحالف العربي، استهدفت مركز تدريب للمتمردين في جزيرة كمران في الساحل الغربي.

كما أعلنت قوات الشرعية مقتل 25 متمردا، خلال عملية تمشيط في مزارع غربي مديرية حيس الساحل الغربي.

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