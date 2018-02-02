غرق مركب مهاجرين قرب السواحل الليبية

أخبار الآن | جنيف - سويسرا - (وكالات)

أعلنت وكالة الامم المتحدة للهجرة ان حوالى 90 مهاجرا غالبيتهم من الباكستانيين قد يكونون لقوا مصرعهم الجمعة في غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية.

وقالت الناطقة باسم الوكالة اوليفيا هيدون انه تم العثور على عشر جثث على السواحل الليبية بينهم ثمانية باكستانيين وليبيان فيما تمكن ثلاثة من النجاة .

وهناك ثلاثة ناجين "تمكن اثنان منهم من السباحة الى الشاطىء فيما انقذ صياد سمك الثالث".



وقالت الناطقة باسم الوكالة اوليفيا هيدون خلال اتصال هاتفي "يعتقد ان 90 مهاجرا على الاقل غرقوا اثر انقلاب مركبهم قبالة سواحل ليبيا هذا الصباح".



واضافت "لقد لفظ البحر عشر جثث على السواحل الليبية" بينهم ثمانية باكستانيين وليبيان وهناك ثلاثة ناجين "تمكن اثنان منهم من السباحة الى الشاطىء فيما انقذ صياد سمك الثالث".



وبحسب هؤلاء الناجبين فان 90 مهاجرا على الاقل قد يكونون غرقوا خلال هذه المأساة، وغالبيتهم باكستانيون.



وفي العام 2017 وصل 3138 باكستانيا الى ايطاليا بعدما عبروا المتوسط من ليبيا بحسب وكالة الامم المتحدة.



وهذه السنة، كانت الارقام المتعلقة بالباكستانيين اعلى مع حوالى 240 وصلوا الى ايطاليا في كانون الثاني/يناير فقط مقابل 9 في كانون الثاني/يناير السنة الماضية.



وفي العام 2017، توفي او فقد اكثر من 3100 مهاجر عند محاولتهم عبور المتوسط للوصول الى اوروبا بينهم أكثر من 2800 قبالة ليبيا بحسب أرقام وكالة الامم المتحدة للهجرة.

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