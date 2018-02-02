عودة 2.5 مليون عراقي نازح إلى مناطقهم المحررة

أخبار الآن | بغداد - العراق (متابعات)



عاد حوالي مليونين و500 ألف نازح إلى مناطقهم المحررة في العراق فيما تستمرعمليات العودة بوتيرة عالية جداً، لا سيما في محافظتي الأنبار ونينوى.

وأكدت اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين أن الإجراءات جيدة في محافظة كركوك لعودة النازحين إلى قضاء الحويجة، وإلى أطراف داقوق وقضاء الطوز.

أعلن رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين، وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم الجاف، أن حوالي مليونين و500 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم المحررة في العراق.

وأشار الجاف، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن عمليات العودة مستمرة بوتيرة عالية جداً، لا سيما في محافظتي الأنبار ونينوى.

وأكد أن الإجراءات جيدة في محافظة كركوك لعودة النازحين إلى قضاء الحويجة، وإلى أطراف داقوق وقضاء الطوز.

وجاء كلام الجاف خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة العليا للنازحين الذي عقد في مقر الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ببغداد، بحضور محافظي الأنبار ونينوى، لمناقشة أوضاع العوائل النازحة والعائدة إلى مناطقها الأصلية، وملف الاستقرار في المناطق المحررة وتوحيد الجهود مع كافة الوزارات القطاعية لإعادة الحياة الطبيعية وإعادة النازحين إليها.

وقال الوزير: "ملف النازحين والعائدين يُعد الشغل الشاغل لوزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين. وعملها مستمر لتوفير كافة الاحتياجات المستلزمات الضرورية لهم لحين إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية".

وطالب الجهات القطاعية والمعنية بتكثيف جهودها ونشاطاتها لتقديم الخدمات للمناطق المحررة التي تحتاج إلى الخدمات الضرورية التي تساعد على إعادة الاستقرار والحياة الطبيعية لها.

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