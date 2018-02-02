الجيش المصري يضبط شحنة أسلحة على الحدود مع ليبيا

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

تمكنت قوات حرس الحدود بالجيش المصري من ضبط عربة دفع رباعي محملة بـ ٤٩٠ بندقية خرطوش بمنطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية المحاذية لليبيا.

وفي بيان له اليوم الخميس، قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي؛ إنه إضافة لضبط هذه العربة والأسلحة عند الحدود الغربية، ضبطت عناصر حرس الحدود أحد العناصر الإجرامية بحوزته ٦٠٠ جرام من جوهر الحشيش المخدر أثناء عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس شرقي البلاد.

وتعد المخدرات أحد أبرز وسائل تمويل العمليات الإرهابية وشراء الأسلحة.

ضبطت قوات حرس الحدود المصرية سيارة دفع رباعى محملة بـ 490 بندقية في جنوبي غرب البلاد، بحسب بيان رسمي، الخميس.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي أنه "استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، تمكنت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من ضبط عربة دفع رباعى محملة بعدد (490) بندقية خرطوش بمنطقة بحر الرمال الأعظم".

وأكد على مواصلة قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى.

وعادة ما تستخدم عربات الدفع الرباعي المهربة في تنفيذ عمليات إرهابية، ارتفعت وتيرتها في مصر مؤخرا، فيما لم يوضح المتحدث العسكري ماهية البضائع المهربة.



