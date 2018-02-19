مجلس الأمن يصوت الأسبوع المقبل حول هدنة في سوريا

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

من المقرر أن يُصوت مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل على مشروعِ قرارٍ أعدته الكويت والسويد، حولَ هدنةٍ لثلاثين يوما في سوريا تُتيح إيصال المساعدات الإنسانية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويدعو مشروعُ القرار جميعَ الأطراف الى رفع الحصار عن جميع المناطق، بما في ذلك الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك والفوعة وكفريا، وعلى أن يبدأ تسليمُ المساعدات الإنسانية العاجلة، بعد ثمانية وأربعين ساعة من وقف إطلاق النار.

وذكر دبلوماسيون أن التعديلات يمكن أن تحد من قلق روسيا من مشروع القرار الذي يدعو إلى أن يتيح وقف اطلاق النار إيصال مساعدات انسانية بسرعة.

ويأمل مجلس الأمن في التوصل إلى هذه الهدنة لثلاثين يوما بعد تفاقم العنف في سوريا بما في ذلك في الغوطة الشرقية حيث أدت عمليات القصف من قبل النظام السوري إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.

وورد في النص أنه على كل الاطراف في سوريا "الكف عن حرمان المدنيين من الغذاء والأدوية الأساسية لبقائهم"، والسماح بإجلاء السوريين الذين يريدون المغادرة.

وبدأت المفاوضات حول مسودة القانون الأسبوع الماضي بعدما أخفق مجلس الأمن الدولي في احراز تقدم لتبني نص حول هدنة انسانية تستمر شهرا.

وقدمت السويد والكويت اللتان تقودان الجهود لمعالجة الازمة الانسانية في سوريا في مجلس الامن الدولي مشروع قرار سابق في الـ 9 شباط/فبراير.

ومع تواصل المشاورات، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا للصحافيين الاربعاء "نسعى للتوصل الى توافق"، ملمحا بذلك الى تقدم في المفاوضات.

وكان ممثلو وكالات الامم المتحدة الموجودة في سوريا طلبوا في السادس من شباط/فبراير طلب اقرار هدنة عاجلة بهدف تقديم مساعدات انسانية واجلاء الجرحى والمرضى.

ومنذ ذلك الوقت تفاقم الوضع على الارض بحسب الامم المتحدة، وبخاصّة في الغوطة الشرقية على مقربة من دمشق وفي محافظة ادلب.

وهناك أكثر من 13,1 مليون سوري بحاجة حاليا إلى مساعدات انسانية، بما في ذلك 6,1 مليون نازح داخل البلاد منذ بداية الحرب.

وأدى النزاع في سوريا إلى مقتل أكثر من 340 ألف شخص.

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