مؤتمر دولي في الأردن يرصد انتهاكات الحوثيين

أخبار الآن | - عمان - الأردن - (الشرق الاوسط)

تنطلق يوم الأربعاء القادم في العاصمة الأردنية عمان، أعمال مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، ويستعرض المؤتمر الذي تنظمه رابطة الإعلام التنموي ويشارك فيه ممثلون عن المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجموعة من أبرز الناشطين اليمنيين، تحت شعار "الحوثية حركة إرهابية"، تقارير حقوقية عن وضع حالة حقوق الإنسان في اليمن والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وبحسب تصريح للرئيس التنفيذي للرابطة فؤاد المنصوري، فإن المؤتمر يهدف إلى تحريك الملف الحقوقي اليمني في المحافل الدولية المعنية تمهيداً لاستصدار مشروع قرار دولي يصنف ميليشيا الحوثي حركة إرهابية، مهددة للسلم والأمن المحليين والدوليين، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الإثنين.

ويأتي انعقاد المؤتمر الذي يقام من 21 إلى 23 فبراير (شباط) الجاري، في ظل تصاعد وتيرة العنف والجرائم الجسيمة والانتهاكات المتتالية التي تمارسها الميليشيا بحق اليمنيين، وفي ظل تخاذل المجتمع الدولي حيال هذه القضايا الحقوقية التي لا تحتمل التأجيل لارتباطها الوثيق بأرواح الناس وممتلكاتهم ومصادر معيشتهم.

ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر مجموعة من أبرز المهتمين بالشأن الإنساني والقوانين الدولية وممثلين عن المنظمات الدولية والأمم المتحدة في خطوة تسعى من خلالها الرابطة إلى كشف حقيقة ميليشيا الحوثي الإجرامية التي تمارس إرهاباً مستمراً بحق المدنيين في اليمن.

اقرأ أيضا:

بدء عملية الفيصل ضد القاعدة في اليمن بدعم إماراتي