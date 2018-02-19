قوات النظام السوري تدخل عفرين خلال ساعات

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (وكالات)

افادت قناة الاخبارية السورية الرسمية أن القوات الشعبية ستدخل مدينة عفرين في شمال غرب البلاد خلال ساعات وذلك بعد الاتفاق المبرم مع وحدات حماية الشعب الكردية يوم الاحد

ويقضي الاتفاق بحسب وكالات الانباء بانتشار قوات النظام على خطوط التماس مع القوات التركية والدخول إلى المدينة يعد استلام المقار الامنية فيها

وكان مسؤولون أكراد، قالوا إن القوات الكردية توصلت إلى اتفاق مع النظام لدخول قواته منطقة عفرين في سوريا لصدّ الهجوم التركي هناك.

وشددوا على أن دعوتهم تأتي ضمن اتفاق عسكري بحت، لا يشمل أي ترتيبات سياسية وإدارية مع النظام في المدينة.

وتدور أنباء عن مفاوضات مباشرة بدأت منذ عدة أيام في حلب بحضور قيادات من وحدات حماية الشعب الكردي والنظام، في الوقت الذي صرحت الوحدات بأنها تعتبر تدخل النظام في أمور مدينة عفرين وسحب السلاح من القوات خطا أحمر..

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