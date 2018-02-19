بريطانيا تطالب إيران بوقف أنشطتها المزعزعة لليمن

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

طالب وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، الاثنين، إيران بوقف الأنشطة التي تهدد بتصعيد الصراع في اليمن، وذلك بعد العثور على صواريخ ومعدات إيرانية المنشأ في اليمن.

وأوضح جونسون أن لجنة من الخبراء عثرت على صواريخ ومعدات إيرانية تم إرسالها إلى اليمن، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال في بيان: "أدعو إيران لوقف الأنشطة التي تهدد بتصعيد الصراع، ودعم التوصل لحل سياسي للصراع الدائر في اليمن".

وأضاف: "أدعو كذلك كل أطراف الصراع للالتزام الكامل بالقوانين الدولية القابلة للتطبيق، ومنها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

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