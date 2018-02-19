الجيش اليمني ينزع 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني من نزع نحو 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة كانت قد زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المناطق بمديرية باقم بمحافظة صعده، بحسب ما صرح به مصدر عسكري لوسائل اعلام .

واضاف المصدر إن ميليشيا الحوثي زرعت كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة حيث تم إبطال مفعول أكثر من 1000 لغم وعبوة ناسفة في منطقة مندبة، بينما تمكنت الفرق الهندسية من العثور على 2000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق التي استعادتها قوات الشرعية في مديرية باقم.

وتنوعت تلك الألغام والعبوات ما بين الألغام الفردية وأخرى للعربات والمدرعات، كما لجأت ميليشيا الحوثي إلى تمويه عدد كبير من الألغام من خلال صناعتها على شكل أحجار ومجسمات تتناسب مع طبيعة الأرض بشكل يهدد حياة المدنيين.

وتلجأ ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى زراعة الألغام لإعاقة تقدم قوات الشرعية، وفي وقت سابق سيطرت قوات النخبة الحضرمية، بدعم من التحالف العربي، على وادي البسيني، أهم أوكار تنظيم القاعدة في حضرموت.

وأكد محافظ المدينة انتهاء العملية العسكرية في وادي المسيني غربي المكلا، واستمرار ملاحقة الإرهابيين من تنظيم القاعدة في مناطق أخرى مجاورة، وذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن 23 فردا من تنظيم القاعدة قتلوا خلال هذه العملية.



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