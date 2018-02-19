الجيش المصري يعلن مقتل 3 من جنوده في عمليات سيناء

أخبار الآن | سيناء - مصر( وكالات )



قتل ثلاثة جنودٍ مصريين في سيناء في إطارِ العملية التي ينفذها للقضاءِ على المتطرفينَ منذ أكثر من أسبوع، جاءَ ذلكَ في بيانٍ عسكري تضمنَ نتائج مبدئية لخطةِ "المجابهة الشاملة"، التي أعلنها الجيش في 9 فبراير الجاري، وتستهدفُ من خلال تدخُّل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهةَ عناصر مسلحة في شمالي ووسطِ سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غربي وادي النيل

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي إن عمليات التطهير والاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة ثلاثة جنود اخرين، وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش عن خسائر بشرية في صفوفه منذ بدأت العملية ”سيناء 2018“ في التاسع من فبراير شباط الجاري.

وقال البيان إنه تم أيضا ”القضاء على اربعة ارهابيين شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات“. وسبق أن أعلن الجيش عن مقتل عشرات من المسلحين منذ بدء العملية، وأوضح البيان أن القوات ألقت القبض على 417 فردا ”من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم“.

وتتركز العملية التي يقودها الجيش وتشارك فيها الشرطة على محافظة شمال سيناء، حيث ينشط متشددون موالون لتنظيم داعش وتشمل مناطق أخرى من البلاد، وقال البيان إن القوات الجوية قصفت خمسة أهداف “للعناصر الإرهابية ”منها سيارة مفخخة خلال محاولتها استهداف قوات المداهمة“.

وأضاف أن المدفعية قصفت 166 هدفا في شمال سيناء ووسطها كما اكتشف المهندسون العسكريون 101 عبوة ناسفة وفجروها، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى للفوز بفترة ثانية في انتخابات مارس آذار، قد أمر القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالقضاء على المتشددين خلال ثلاثة أشهر وذلك بعد هجوم على مسجد في شمال سيناء في نوفمبر تشرين الثاني قُتل فيه أكثر من 300 شخص.

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