إطلاق متطرفة فرنسية من معتقلي الموصل

أخبار الآن | بغداد - العراق - (أ ف ب)

حكمت المحكمة الجنائية المركزية العراقية بالسجن سبعة أشهر على متطرفة فرنسية بعد إدانتها بدخول العراق «بطريقة غير شرعية، وتم اطلاق سراح ميلينا بوغدير البالغة من العمر 27 عاما من السجن ، بسبب انقضاء مدة الحكم خلال فترة توقيفها، وفق ما أفاد صحافي.

إطلاق متطرفة فرنسية من معتقلي الموصل، حكمت المحكمة الجنائية المركزية العراقية اليوم (الاثنين)، بالسجن سبعة أشهر على متطرفة فرنسية بعد إدانتها بدخول العراق «بطريقة غير شرعية»، لكن أطلق سراحها فوراً، بسبب انقضاء مدة الحكم خلال فترة توقيفها، وفق ما أفاد صحافي.

وأوقفت ميلينا بوغدير (27 عاما) في مدينة الموصل في شمال العراق الصيف الماضي مع أطفالها الأربعة الذين أبعد ثلاثة منهم إلى فرنسا في كانون الأول (ديسمبر) الماضيوردا على سؤال من رئيس المحكمة، أكدت الفرنسية أنها دخلت العراق في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 من سورية التي قضت فيها أربعة أيام. وأضافت، أنها جاءت مع زوجها واسمه ماكسيمسليان، وكان طباخا وقتل، وتشير تقديرات فرنسا إلى أن هناك 750 مواطنا فرنسيا بين المتطرفين في العراق وسوريا، بينهم 450 طفلا..



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