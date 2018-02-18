مصادر كردية: اتفاق على دخول النظام لعفرين الاثنين

أخبار الآن | عفرين - سوريا - (وكالات)

أعلن قيادي كردي التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري على دخول قواته إلى عفرين. وأوضح بدران جيا كرد المستشارُ في الإدارة الذاتية، أن قوات النظام السوري ستنتشر في بعض المواقع الحدودية وقد تدخل عفرين خلال يومين.

وكان القيادي بقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى عابدي، كشف أن القوات الكردية تُجري مفاوضات مع قوات النظام السوري حول دخول الأخيرة إلى عفرين.

ونقلت شبكة "رووداو" عن القيادي الكردي إعلانه عن التوصل إلى اتفاق مع السوري على دخول قوات النظام عفرين الاثنين.

وكان القيادي بقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى عابدي، كشف أن القوات الكردية تجري مفاوضات مع قوات النظام السوري حول دخول الأخيرة إلى عفرين.

وأشار عابدي إلى أن القوات الكردية تشترط انتشار قوات النظام خارج المدينة وعلى حدودها، وهو ما رفضه النظام الذي يطالب باستلام كافة المؤسسات في المدينة وفرض سيطرته عليها بشكل كامل.

وكانت مصادر إعلامية تابعة للنظام قد أشارت إلى إنشاء أول نقطة للنظام على مشارف عفرين.

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