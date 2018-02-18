مجلس الأمن يدرس إدانة إيران بدعم الحوثي بالصواريخ الباليستية

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (رويترز)

قالت كالة رويترز للأنباء إن كلا من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تريد أن يدين مجلس الأمن الدولي إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات، بحسب مسودة قرار اطلعت رويترز عليها.

وقال دبلوماسيون إن مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لعام آخر ستسمح أيضا للمجلس المؤلف من 15 عضوا بفرض عقوبات ضد "أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن".

وقال دبلوماسيون إن بريطانيا أعدت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحها على المجلس بكامل أعضائه يوم الجمعة.

وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ شهور لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة في نفس الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج إيران النووي ما لم يتم تصحيح "عيوب كارثية".

من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري بأن مقاتلات التحالف العربي في اليمن قصفت بالمدفعية مواقع لمليشيات الحوثي شرق معسكر خالد بن الوليد، في مديرية موزع غرب تعز ومواقع أخرى في الهاملي. وتركزت الاشتباكات شرقي معسكر خالد بن الوليد وأيضا في منطقة الهاملي الجبلية التابعة لمديرية موزع، حيث تعرضت مواقع المليشيات إلى قصف مدفعي من قبل قوات التحالف العربي.

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