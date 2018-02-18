النخبة الحضرمية تواصل عملية الفيصل ضد القاعدة في حضرموت

أخبار الآن | حضرموت - اليمن - (وكالات)



تواصلُ قواتُ النخبة الحضرمية باسنادِ من تحالف دعم الشرعية في اليمن تقدمها باتجاهِ معاقلِ القاعدة في وادي المسيني بمحافظةِ حضرموت ضمنَ عمليةِ "الفيصل"، وقد أسفرت هذهِ المعارك عن قتلى وجرحى من أفرادِ التنظيم. وتهدفُ هذهِ العملية إلى تطهيرِ وادي المسيني من جيوبِ وأوكارِ القاعدة من ثلاثِ محاور أساسية.

تواصل قوات النخبة الحضرمية ضمن عملية الفيصل العسكرية الواسعة التي أطلقها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تقدمها باتجاه معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في وادي حضرموت بإسناد وغطاء جوي كثيف من مقاتلات الحالف العربي.

وتدور معارك عنيفة بين قوات النخبة الحضرمية وعناصر تنظيم القاعدة عند المدخل السفلي للوادي والمدخل الغربي للوادي وسط تقدم حذر، بعد أن لجأ عناصر التنظيم إلى استخدام العربات المفخخة وزراعة العبوات الناسفة لعرقل تقدم قوات النخبة الحضرمية.

وقد أسفرت المعارك وفقا لمصادر عسكرية عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر تنظيم القاعدة، وكانت قوات النخبة الحضرمية تقدمت من ثلاثة محاور بعد أيام من السيطرة على مداخل ومخارج وادي المسيني، وتمكنت القوات من بسط سيطرتها على عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في المدخل الغربي للوادي وكذلك في مدخل الوادي المؤدي إلى الساحل وهو أحد أهم معاقل التنظيم الإرهابي، وانطلقت "عملية الفيصل" بقيادة قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وبدعم كبير من القوات الإماراتية، لتطهير جيوب وأوكار عناصر تنظيم "القاعدة" في وادي المسيني من خلال ثلاثة محاور أساسية وبإسناد جوي مكثف.

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