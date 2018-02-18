النخبة الحضرمية تسيطر على أهم أوكار تنظيم القاعدة في حضرموت

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

وفي اطارا المساعي لاعاد الاستقرار إلى اليمن وفي ملف مكافحة المتطرفين سيطرت قوات النخبة الحضرمية، بدعم من التحالف العربي، على وادي البسيني، أهم أوكار تنظيم القاعدة في حضرموت.

وأكد محافظ المدينة انتهاء العملية العسكرية في وادي المسيني غربي المكلا، واستمرار ملاحقة الإرهابيين من تنظيم القاعدة في مناطق أخرى مجاورة.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن 23 فردا من تنظيم القاعدة قتلوا خلال هذه العملية.

وفي وقت سابق ، تمكنت قوات النخبة الحضرمية بإسناد من القوات الإمارتية من السيطرة على 70 في المئة من وادي المسيني في محافظة حضرموت بعد معارك مع تنظيم القاعدة.

وأوضح الناطق باسم المنطقة العسكرية الثانية في اليمن هشام الجابري أن عملية الفيصل تتقدم بشكل متواصل داخل الوادي الذي يعد أحد أهم معاقل القاعدة في اليمن، معتبرا أن السيطرة على كامل الوادي سيشكل ضربة موجعة للتنظيم الإرهابي حيث يعتمد عليه في إطلاق هجماته الإرهابية ..

وأشار الجابري إلى أن العملية العسكرية ستؤدي إلى خفض وتيرة الأعمال الإرهابية للتنظيم.

وذكر الجابري أن العديد من عناصر التنظيم فرت إلى الشعاب والوديان والمناطق النائية، حيث يجري تتبعهم.

وتدور معارك عنيفة بين قوات النخبة الحضرمية وعناصر تنظيم القاعدة عند المدخل السفلي للوادي والمدخل الغربي له وسط تقدم حذر، بعد أن لجأ عناصر التنظيم الإرهابي إلى استخدام العربات المفخخة وزراعة العبوات الناسفة لعرقل تقدم قوات النخبة الحضرمية.

وقد أسفرت المعارك وفقا لمصادر عسكرية عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر تنظيم القاعدة.

وكانت قوات النخبة الحضرمية تقدمت من ثلاثة محاور بعد أيام من السيطرة على مداخل ومخارج وادي المسيني.

وتمكنت القوات من بسط سيطرتها على عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في المدخل الغربي للوادي وكذلك في مدخل الوادي المؤدي إلى الساحل وهو أحد أهم معاقل التنظيم الإرهابي.

اقرأ أيضا:

اليمن: هؤلاء هم الأطفال الذين سعى الحوثيون لتجنيدهم