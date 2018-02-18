السعودية ترحب بمشروع قرار للأمم المتحدة يدين إيران

أخبار الآن | ميونيخ - ألمانيا - (وكالات)

رحبت السعودية بمشروع قرارٍ للأمم المتحدة مقدمٍ من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، يدينُ طهران لعدم مِنعها وصولَ صواريخِها الباليستية إلى أيدي جماعة الحوثي اليمنية.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الإجراء إذا ما أقر، فسيساعدُ في محاسبةِ إيران على ما وَصَفَهُ بتصديرِ الصواريخَ الباليستية للحوثيين، والسلوكِ المتطرف والعنيف في المنطقة بما في ذلك دعم جماعات إرهابية.

وقال الجبير في حديث خلال مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي "من أجل ضمان التزام إيران بالقانون الدولي يجب أن تكون لنا مواقف أكثر صرامة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية وفيما يتعلق بدعم إيران للإرهاب... يتعين محاسبة إيران".

وقال إن الحوثيين يستخدمون الصواريخ الإيرانية بانتظام "لاستهداف مدنيين في اليمن وفي داخل السعودية".

ودعا الجبير كذلك إلى تغييرين في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران هما إلغاء البند المتعلق بالقيود الزمنية في الاتفاق ومد عمليات التفتيش لتشمل المواقع غير المعلنة والمواقع العسكرية.

ومن المرجح أن يواجه مشروع قرار الأمم المتحدة المتوقع إقراره يوم 26 فبراير شباط مقاومة من روسيا. وتحتاج الموافقة على أي قرار تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا لحق النقد (الفيتو).

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