التحالف يعترض صاروخا باليستيا أطلقه حوثيون في سماء المخا

أخبار الآن | السعودية - (وكالات)

اعترضت دفاعات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، صاروخاً باليستياً في سماء مدينة المَخا الساحلية أطلقته ميليشيات الحوثي.

وأوضحت مصادر محلية أن الدفاعات الجوية تمكنتْ من تدمير الصاروخ في الجو قبل أن يصل إلى هدفه.

في سياق متصل، استهدفت طائرات التحالف تعزيزاتٍ عسكرية ً للميليشيات كانت في طريقها لدعم ميليشيات الحوثي في منطقة موزع شمال غربي محافظة تعز، وفي جبهة حَيس جنوبي محافظة الحديدة.

وكان طيران التحالف نفذ يوم السبت 30 غارة جوية في محافظات "حجة -صعدة -الجوف"، ودمر خلالها عدة أهداف تابعة للميليشيات الحوثية. وأفاد مراسل العربية أن طيران التحالف دمر منصة صواريخ وأكثر من 10 مركبات عسكرية كانت تقل عناصر للحوثين إلى جبهاتهم، كما متاريس وأوكار استخدمتها الميليشيات حصناً لها.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري في الجيش اليمني الوطني أن الحوثيين يتكبدون يومياً مئات الخسائر في مواقعهم وعلى جبهات القتال، خاصة بعد أن فشلت جميع حيلهم التي استخدموها وكُشفت من خلال الجيش الوطني والتحالف.

كما صدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، السبت هجوماً لميليشيات الحوثي باتجاه مديرية حيس في جبهة الساحل الغربي، حيث سقط أكثر من 60 قتيلاً وجريحاً من الانقلابيين، وذلك بإسناد من طائرات التحالف، وفق مصادر عسكرية.

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