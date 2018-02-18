"الأردن" يحبط مخططا لتهريب الأسلحة والإرهابيين

أخبار الآن | عمان - الأردن - (بترا)

أحبطت القوات المسلحة الأردنية مخططا لتهريب متطرفين وأسلحة ومخدرات عبر أنابيب النفط القديمة قرب الحدود مع سوريا والعراق، واكد مصدر مسؤول في القوات المسلحة، أن شبكة من الإرهابيين والمهربين استغلت أحد البيوت القريبة من الحدود لتجهيز الأنفاق واستخدامها في عمليات التهريب وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

أعلن الجيش الأردني أنه "أحبط مخططا لتهريب أسلحة ومخدرات وإرهابيين" عبر أنبوب النفط القديم "تابلاين" حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وقال مصدر عسكري أردني إن "المخطط بدأت بالإعداد له وتنفيذه مجموعة من الإرهابيين وتجار المخدرات باستخدام أنبوب النفط القديم التابلاين الذي يربط بين الحدود الأردنية والسورية كما يربط الحدود الأردنية والعراقية".

وقالت وكالة بترا " قامت شبكة من الإرهابيين ومهربي المخدرات والأسلحة باستغلال أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب، وحفرت مجموعة من الأنفاق وقامت بتجهيزها لغايات الاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ الهجمات الإرهابية".

وقال الجيش الأردني إن الأوامر صدرت بـ"تدمير هذه الأنفاق وإخراج خط الأنابيب فوق سطح الأرض، الذي كان يمكن أن يشكل ثغرة للتهريب ومنفذا للمهربين والإرهابيين، الذين لم يتركوا أسلوباً إلا وحاولوا استخدامه في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية"..

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