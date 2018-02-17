غارة أمريكية على البيضاء تسفر عن مقتل مسلحي من القاعدة

أخبار الان | صنعاء - اليمن (وكالات)

قُتل اثنان من مسلحى تنظيم القاعدة بينهم قيادي فى ضربة أمريكية نفذتها طائرة بدون طيار فى محافظة البيضاء اليمنية، الى ذلك بدأت "عملية الفيصل" بقيادة قوات التحالف الذي تقوده السعودية، ودعم كبير من القوات الإماراتية، لتطهير جيوب وأوكار مسلحي تنظيم القاعدة في وادي المسيني في محافظة حضرموت اليمنية.

ويشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت فى وقت سابق أن محاكمة المشتبه به الرئيسى فى الهجوم على المدمرة الأمريكية "كول" قبالة سواحل اليمن خلال العام 2000، توقفت بعدما رفض محامو الدفاع العودة مع استئناف جلسة الاستماع.

وقطع القاضى العسكرى، فانس سباث، الجلسة وقد بدا عليه الغضب، لأنه لم يتمكن من إعادة محامىّ المتهم عبد الرحيم الناشرى الرئيسيين إلى المحكمة، وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية السعودى "الناشرى" بتدبير الهجوم على المدمرة الذى أودى بحياة 17 أمريكيا..

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