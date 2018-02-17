خفر السواحل التونسي ينقذ عشرات المهاجرين

أخبار الآن | تونس (وكالات)

أنقذ خفر السواحل التونسي 48 مهاجرا تونسيا غرقَ مركبهم لدى محاولتهم الوصول بحرا إلى إيطاليا.

وأشار بيان لوزارة الخارجية التونسية إلى أن الركاب جميعهم من تونس، وتتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاما، وهم من ولايتي مِدْنْيْن وصفاقس.

وينطلق مهاجرون غير شرعيين من تونس عبر المتوسط، سعيا إلى مستقبل أفضل في أوروبا، وبلغت محاولات العبور ذروتها في سبتمبر العام الماضي.

وترى منظمات غير حكومية أن الزيادة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الشباب الذين يعانون من البطالة.

اقرأ أيضا:

احتجاجات حاشدة في إيطاليا بعد هجوم عنصري على مهاجرين