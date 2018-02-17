حالة الإستنفار القصوى في ديالي العراقية

أخبار الآن | دبي- الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)

أفادت معلومات صحفية بـ"غرق مبنى السراي الذي يُعَد أشهر واقدم مبنىً أثري في مدينة بعقوبة مركز ​محافظة ديالي​ شرقي ​العراق​".

وتجدر الاشارة الى أن مبنى السراي التاريخي ، يعود بناؤه للعهد العثماني أي قبل نحو قرنين من الزمن ، ويُستخدم الآن مقرا للنقابات و​منظمات المجتمع المدني ​.

وشهدت ​بغداد​ وبضعُ محافظات مجاورة هطول أمطار غزيرة على مدار اليومين الماضيين ، فيما تـَتوقع الأرصاد الجوية استمرار الهطول حتى يوم الأحد المقبل.

اعلن مدير الموارد المائية في محافظة ديالى، مهند المعموري، اليوم السبت، عن ارتفاع بمناسيب مياه بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة، فيما كشف عن كمية المياه الداخلة اليها بفعل الامطار.

وقال المعموري، إن مناسيب المياه في بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى، ارتفعت الى 10 سم تقريبا، فيما بلغت كمية المياه الداخلة اليها بفعل الامطار مايقارب الـ10 مليون متر مكعب.

واضاف انه تم تقليل الاطلاقات المائية من البحيرة الى الاراضي نتيجة كفاية الاخيرة بمياه الامطار"، مشيرا الى ان غزارة الامطار لها اثار ايجابية في ديالى وأمنت المياه لري مساحات كبرة من الاراضي الزراعية".

وكان مسؤول محلي في ديالى، قد كشف قبل ايام، عن وجود توقعات بجفاف بحيرة حمرين بسبب انخفاض مناسيبها، فيما كشفت الموارد المائية عن وجود 750 مليون متر مكعب من المياه في البحيرة المذكورة آنذاك.

و بدوره اعلن مدير ناحية قزانية فى محافظة ديالى، مازن الخزاعى اليوم السبت، حالة الاستنفار القصوى فى ناحيتين حدوديتين مع إيران شرق المحافظة، تحسبا لوصول سيول مائية.

وتشهد ناحيتا مندلى وقزانية سنويا تدفق سيول مائية جارفة من الحدود (العراقية الإيرانية)، وتؤدى فى بعض الأحيان إلى غرق قرى ومساحات شاسعة من الأراضى.

و كان قد وجه محافظ ديالى مثنى التميمي بدوام الدوائر الخدمية السبت بنسبة 100% لمعالجة الفيضانات وطفح الاحياء السكنية في بعقوبة جراء الامطار الغزيرة

وتعرضت الكثير من احياء بعقوبة للغرق والفيضانات بسبب الامطار الغزيرة وعدم جاهزية شبكات الصرف الصحي المتقادمة لاستيعاب كميات المياه وتصريفها بعيدا عن الاحياء السكنية.

للحديث عن تاثير موجة الامطار على مناطق ديالى معنا من هناك عبد الله هادي الشمري مدير بيئة ديالى

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