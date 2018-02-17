بدء عملية الفيصل ضد القاعدة باليمن بإسناد إماراتي

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)

أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات السبت عملية “الفيصل” ضد تنظيم “القاعدة” في وادي المسيني في محافظة حضرموت اليمنية عبر ثلاثة محاور أساسية وبإسناد جوي وحسب وكالة “وام” الإماراتية فإن قوات التحالف تمكنت في وقت سابق من دخول وادي المسيني، أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت وسيطرت على مداخله المؤدية للساحل.

"عملية الفيصل"، معركة عسكرية تقودها قوات النخبة الحضرمية بإسناد (التحالف العربي) بإشراف مباشر من القوات المسلحة الإماراتية لتطهير المسيني بوادي حضرموت، بهدف تطهيره بشكل كامل من عناصر تنظيم

قوات التحالف نجحت بدخول وادي المسيني، وتحريرمداخله المؤدية للساحل الجنوبي، الذي يعتبر أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت.

خبراء عسكريون يمنيون أكدو أن السيطرة على وادي المسيني بمحافظة حضرموت المطلة علي بحر العرب، يقطع أهم شرايين تنظيم القاعدة للتزود بالإمدادات والأسلحة التي تأتيها عبر البحر من جنوب اليمن.

وبدأت العملية، التي كانت ساعة الصفر فيها مساء الجمعة؛ حيث تشكل فيها أفراد القوة مع تمركز كل فرد في موقعه بحسب ما خطط له، في انتظار تقدم بعض عناصر الميليشيات.

ونفَّذت المهمة عبر أفراد من راجلة القوات السعودية، يحملون أسلحة متطورة ومناظير ليلية ذات قدرات عالية لمثل هذه المهمات وخاصة الجبلية التي خططت الميليشيات للتحصن فيها قبل التسلل.

الإمارات أرسلت بعد تحرير ميناء المكلا وعودته إلى الحكومة اليمنية مساعدات إنسانية عاجلة إلى السكان المحليين في مدينة المكلا اليمنية، دو الإمارات لم يتوقف على العمليات العسكرية بل شملت قوافل مساعدات إغاثية وطبية لمدينة المكلا ضمن الجسر الإغاثي الذي أعلنت عنه الدولة للتخفيف من معاناة أهالي حضرموت بعد تحريرها من تنظيم القاعدة الإرهابي.

وبالرغم من أن القوات المسلحة لدولة الإمارات تسهم بأدوار رئيسية في العمليات التي تدور في مختلف جبهات القتال إلا أن التركيز على مكافحة الإرهاب يبقى محوراً أساسياً لإعادة الاستقرار في اليمن.

معنا من ابوظبي العميد خالد النسي الخبير العسكري والاستراتيجي

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