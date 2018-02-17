الظواهري يحرض و يكشف وهن القاعدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



هاجم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، جماعة الإخوان المسلمين، ودعا المصريين إلى اسقاط ما وصفه بالانقلاب العسكري في مصر، وقال الظواهري في تسجيل صوتي، غير مؤرخ، نشره تنظيم القاعدة عبر قناته على تطبيق تليغرام : "ما قام به المصريون في ثورة 25 يناير2011 ذهب كله هباء، وضاع نتيجة صعود القيادات الصغيرة التي تربت على الطرق السلمية فقط"، في إشارة منه إلى جماعة "الإخوان المسلمين"

تجدر الاشارة الى ان دعوة جماعة الإخوان في مصر الانضمام للقاعدة تعكس تنافس داعش والقاعدة على استقطاب تنظيم الإخوان، الظواهري قال إن تنظيم الاخوان ارتكب أخطاء في الماضي، وإن دعوته هي دعوة لبداية جديدة للتخلص من تلك الأخطاء، مؤكدا أن السلاح هو طريق "إٍسقاط النظام" في مصر.



قوات الشرعية تقطع شريان الحياة لتنظيم القاعدة بحضرموت

الظواهري حرّض أعضاء جماعة الإخوان، وغيرها من التنظيمات على مواصلة العمليات الإرهابية ضد الدولة المصرية، وذلك لإحداث اضطرابات اجتماعية في البلاد، مطالبا بتنفيذ كل تلك الأعمال تحت "مظلة القاعدة"، وتأتي هذه الدعوة بعد ظهور عدد من عناصر الإخوان في تسجيلات تنظيم داعش.

اقرأ أيضا: عملية سيناء تكشف عن حصيلة عملياتها العسكرية