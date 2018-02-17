الجيش المصري يضبط بؤرة إرهابية "شديدة الخطورة" في سيناء

أخبار الآن | سيناء - مصر - (وكالات)



أعلنَ الجيشُ المصري ضبطَ خليةٍ ارهابية وسطَ سيناء والقضاءَ على ثلاثة مسلحين، وأكد الجيش أنهُ أغارَ على ثمانيةٍ وستينَ هدفا بالمدفعية، تمثلُ مواقعَ وأماكنَ تخزين ِ أسلحة المتطرفين في سيناء، وأشار البيانُ الى تفكيكِ عددٍ من العُبوات الناسفة وتدميرِ عدد من المركبات التابعة للإرهابيين.

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن قصفها بنيران المدفعية المركزة 68 هدفا تمثل مناطق اختباء وتخزين أسلحة وذخائر لعناصر إرهابية، بعد توافر معلومات مؤكدة بشأن هذه الأهداف، وذكر بيان للمتحدث العسكري المصري أن القوات المشاركة، في العملية الشاملة لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء التي انطلقت قبل أيام، ضبطت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء، وقضت على 3 عناصر من أبرز المطلوبين في عمليات استهداف القوات.

وتم إلقاء القبض على 224 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، كما عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وضبطت القوات المسلحة عددا من المركبات التي تستخدمها العناصر الإرهابية، كما دمرت 150 ملجأ خاص بهم، و5 مزارع لزراعة أنواع من الحشيش والمخدرات، كما قامت العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد 28 عبوة ناسفة تم زراعتها علي محاور تحرك قوات المداهمة..



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