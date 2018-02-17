الجيش السعودي يحبط محاولة تسلل حوثية قبالة جازان

أخبار الآن |جازان - السعودية - (وكالات)



قامت القوات السعودية بعمليةٍ عسكرية نوعية قبالةَ منطقةِ جازان، مهمتها تنفيذ كمينٍ لمسلحينَ حوثيين حاولوا التسللَ إلى المنطقةِ الحدودية بينَ السعودية و اليمن، بعد رصد غرفة العمليات المشتركة لهم، ونفذ المهمة أفرادٌ من القوات السعودية، يحملونَ أسلحة متطورة ومناظيرَ ليلية ذاتِ قدراتٍ عالية لمثلِ هذهِ المهمات وخاصة الجبلية التي خططت الميليشيات للتحصن فيها قبل التسلل.

وبدأت العملية، التي كانت ساعة الصفر فيها وقت المساء، حيث تشكل فيها أفراد القوة مع تمركز كل فرد في موقعه بحسب ما خطط له، في انتظار تقدم بعض عناصر الميليشيات، ودفع الحوثيون بثلاثة من عناصرهم نحو الأمام لتأمين طريقهم. وعاد أحد العناصر الثلاثة ليبلغ الباقين بأمان الطريق والمنطقة، فتقدمت المجموعة نحو الهدف المعد من القوات السعودية، حيث قتل أكثر من 13 حوثيا..

وحاولت الميليشيات الحوثية في الخطوط الخلفية، التي كانت تساند عناصرها المتسللة، إطلاق قذائف الهاون والكاتيوشا على راجلة القوات السعودية، إلا أن مساندة مدفعيات القوات السعودية وطيران التحالف استهدفت تلك العناصر، وارتفعت حصيلة قتلى الحوثيين إلى أكثر من 30 عنصراً، مع تدمير منصات القذائف وموقع تجمعاتهم..



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