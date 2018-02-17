التحالف العربي يستهدف خبراء تجسس إيرانيين في تعز

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)

أغارت مقاتلاتُ التحالف العربي على مركزِ تجسّسٍ يتواجدُ فيهِ خبراءُ إيرانيون يعملونَ لصالحِ مليشياتِ الحوثي شرقَ مدينةِ تعز اليمنية، وأكدَ المركزُ الإعلامي لقيادةِ محور تعز أن الغارة استهدفت تحديدا مركزَ الإصدارِ الآلي بمنطقةِ الحوبان، ياتي ذلك فيما أكدت مصادر عسكرية يمنية قتلَ ستةَ عشر متمردا حوثيا واسرَ ثلاثةٍ آخرين خلالَ معاركٍ اندلعت جنوبي تعز. وقالت المصادر ان القوات الشرعية تقدمت باتجاه الخط الرابط بين تعز ولحج ثم عدن.

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مركز تجسس يتواجد فيه خبراء إيرانيون يعملون لصالح الميليشيات الحوثية الانقلابية شرق مدينة تعز، وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن طائرات التحالف قصفت مركز الإصدار الآلي بمنطقة الحوبان، الجمعة، واستهدفت خبراء تجسس إيرانيين كانوا يتوجدون بداخله، واشار المركز إلى أن الخبراء يعملون في التجسس على شبكة الاتصالات لصالح ميليشيات الحوثي.

وفي سياق متصل، قالت مصادر عسكرية يمنية لصحيفة البيان الإماراتية إن عدداً من الخبراء الإيرانيين يعملون في الميدان ويديرون المعركة مع الميليشيات في الشريط الساحلي وفي محافظة صعدة كما يشرفون على تهريب الأسلحة عبر السواحل، ووفقاً لهذه المصادر فإن عدداً آخر من الخبراء العسكريين والسياسيين يعملون في صنعاء في إدارة معسكرات سرية لتدريب المقاتلين في مواقع محيطة بالعاصمة وسط الأودية هرباً من مقاتلات التحالف في حين يتولى آخرون إدارة الشأن السياسي كما يقوم آخرون بمهمة الإشراف على تطوير وتركيب الصواريخ الباليستية.

كما قتل القيادي الحوثي أبو محمد المرتضى، قائد كتيبة الدروع في ميليشيات الحوثي وعدد من مرافقيه، بغارة لطائرات التحالف استهدفت موقعاً عسكرياً في منطقة المالح بجبهة مقبنة شمال غربي تعز، أما في الضالع فقد ألقى أفراد نقطة الكتيبة السابعة بـ«اللواء 33 مدرع» بمنطقة سناح، القبض على شحنة أسلحة مخبأة بداخل سيارة تحمل القات. وقال قائد الكتيبة طاهر العقلة إن أفراد النقطة الواقعة بين مدينة قعطبة، جنوباً وبين منطقة سناح، شمالاً، تمكنوا من إلقاء القبض على شحنة الأسلحة وكانت قادمة من اب في طريقها الى جنوب تعز، وأوضح العقلة أن أفراد النقطة أوقفوا السيارة وتحمل على متنها كمية من أكياس من القات، وأثناء التفتيش اكتشف أفراد النقطة شحنة أسلحة.



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