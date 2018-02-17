إستنفار في ناحيتين شرق ديالى بالعراق تحسبا لوصول سيول

أخبار الآن |ديالى - العراق- (وكالات)



أعلن مسؤول محلي في محافظةِ ديالى" عن حالةِ الاستنفارِ القصوى في ناحيتينِ حدودتين مع إيران شرقِ المحافظة، تحسبا لوصولِ سيولٍ مائية، وتشهد ناحيتي مندلي وقزانية سنويا تدفقَ سيولٍ مائية جارفة من الحدودِ العراقية الايرانية، وتؤدي في بعضِ الأحيان إلى غرقِ قرى ومساحاتٍ شاسعة من الاراضي.

وقال مدير ناحية قزانية ان حالة الاستنفار القصوى أعلنت في ناحيتي مندلي وقزانية تحسبا لوصول سيول مائية جارفة من الحدود العراقية -الإيرانية بسبب غزارة هطول الأمطار، وأضاف المدير وهو يتبوء منصب مدير ناحية وكالة، ان "كل الدوائر الخدمية مستنفرة حاليا".الى ذلك اعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى عن امتلاء سد الوند شمال المحافظة بسبب الامطار الغزيرة.



وقال مدير موارد ديالى مهند المعموري في حديث صحفي وتابعته وكالة صدى “ان سد الوند قرب قضاء خانقين، (100كم شمال شرق بعقوبة)، وصل طاقته الخزنية للمياه والبالغة 38 مليون م/ مكعب الى مرحلة الامتلاء الكامل بسبب الامطار الغزيرة”، واضاف : “ان الوند اولى سدود ديالى التي تمتلئ مع بداية هطول الامطار الغزيرة”، مؤكدا ان امتلاء السدة مؤشر ايجابي..

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