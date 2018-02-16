التحالف العربي يشن 68 غارة على مواقع لميليشيات الحوثي

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

أعلن التحالف العربي شن 68 غارة جوية على أهداف ومواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال التحالف إنه شن 4 غارات على أهداف ومواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي على مشارف منطقة مسورة في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وفي محافظة مأرب، شنت مقاتلات التحالف العربي 3 غارات وتقصف مخازن أسلحة وذخيرة لميليشيات الحوثي في مديرية صرواح.

كما تم شن غارتين جويتين على تجمعات لميليشيات الحوثي شرق مديرية التحيتا، و4 غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية الجراحي، بالإضافة إلى غارة جوية استهدفت منصة إطلاق صواريخ في مدينة الحديدة.

أما عدد الغارات الجوية في صعدة فبلغ 11، من بينها 5 غارات استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة البقع في مديرية كتاف، و6 على أهداف للحوثيين في منطقة مندبة في مديرية باقم.

وشهدت محافظة حجة أكبر عدد من الغارات، حيث شنت مقاتلات التحالف العربي 37 غارة جوية على أهداف وتعزيزات عسكرية في مديريتي حرض وميدي.

واستهدفت 3 غارات مواقع للحوثيين في مديرية خدير و3 غارات أيضا في مديرية الصلو بتعز.

في عضون ذلك، قال الجيش الوطني اليمني ان طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية شنت غارة جوية استتهدفت موقعا يوجد فيه خبراء إيرانيوم في الاتصال والتجسس شرقي تعز، من دون ان ترد اي تفاصيل أخرى حول الموضوع.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي واصلت قصفها الأحياء السكنية لمدينة حيس لليوم الثالث على التوالي بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا.

ويتزامن ذلك مع معارك يخوضها الجيش الوطني بإسناد من التحالف العربي، في مديرية الجراحي ثالث مديريات الحديدة بعد استكمال تحرير مديريتي الخوخة وحيس، في إطار العملية العسكرية المستمرة لتحرير كامل الساحل الغربي.

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