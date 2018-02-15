عملية سيناء تكشف عن حصيلة عملياتها العسكرية

أخبار الآن | مصر - (وكالات)

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، حصيلة الأيام الست الأولى من العملية العسكرية سيناء 2018، والتي شملت تدميرَ بؤرٍ إرهابية وذخائرَ وقتلَ متطرفين.

وقال الرفاعي في مؤتمر صحفي إن القوات الجوية دمرت 137 هدفا، وقضت على 53 ارهابيا، كما اعتُقل 685 آخرين. ما بين أفراد إرهابية وإجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشتبه في دعم العناصر التكفيرية.

كما تم تدمير 378 وكرا ومخزن للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة من بينها مركز إعلامي يستخدمه العناصر التكفيرية، بحسب المتحدث.

وأضاف الرفاعي أنه تم اكتشاف وتدمير 177 عبوة ناسفة و1500 كيلوغرام من مادة C4 وكمية من مادة TNT، واكتشاف وتدمير وضبط 57 عربة دفع رباعي و 88 دراجه نارية خاصة بالعناصر التكفيرية.

كما جرى اكتشاف وتدمير 3 أنفاق بواسطة قوات حرس الحدود والمهندسين العسكريين على الشريط الحدودي بشمال سيناء.

وجرى ذلك بالتوازي مع ملاحقة العناصر العاملة في مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة، حيث تم تدمير 35 مزرعة لنبات البانجو وضبط حوالى 8.3 طن من المواد المخدرة ومليون و 200 ألف قرص مخدر.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش المصري والشرطة المدنية يحاربون الإرهاب بسيناء بدءا من الضفة الغربية لقناة السويس وحتى خط الحدود الدولية، وأنهم يمارسون مهامهم بكل قوة لتطهير المناطق بشمال ووسط سيناء من العناصر والتنظيمات التكفيرية وملاحقة البؤر الارهابية بمنطقة دلتا مصر والظهير الصحراوي وغرب وادي النيل، ومنعها من التواصل مع العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء أو التأثير على الأمن الداخلي .

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