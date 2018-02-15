بيل غيتس يوجه رسالة شكر للشيخ محمد بن راشد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

وجه رائد الأعمال الخيرية الإنسانية الملياردير بيل غيتس تحية تقدير واحترام للشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدعمه ورعايته لجائزة افضل معلم في العالم لعام 2018، عبر رسالة مصورة على تويتر أعلن فيها عن أسماء المرشحين العشرة، حيث قال: «أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،لرعايته الكريمة لهذه الجائزة المرموقة».

من جهته، قال صني فاركي مؤسس «مؤسسة فاركي»: "أتقدم بأحر التهاني للمرشحين العشرة لوصولهم لهذه المرحلة المهمة من بين هذا العدد الهائل من المعلمين الموهوبين والمتفانين"

وتم أمس الاربعاء الإعلان عن القائمة النهائية لأفضل 10 معلمين مرشحين لنيل «جائزة أفضل معلّم في العالم 2018»، التي تحتفي بدورتها الرابعة هذا العام. ومن المقرر الإعلان عن الفائز النهائي بالجائزة خلال «المنتدى العالمي للتعليم والمهارات»، الذي تستضيفه إمارة دبي يوم الأحد 18 مارس 2018، في حفل مرموق سيقام في نخلة جميرا، وسيتم نقل فعالياته في بث حي ومباشر إلى مختلف أنحاء العالم.

وجائزة افضل معلم في العالم هي جائزة سنوية بقيمة مليون دولار أمريكي من مؤسسة فاركي جيمس المتواجدة في دبي ، وتُمنح لمعلم متميز بإنجازاته. وتُمنح هذه الجائزة لمعلم مبتكر نظير اهتمامه بالطلاب وتأثيره الملهم على الطلاب والمجتمع.

والهدف من الجائزة هو معاملة المعلمين مثل الفنانين والمشاهير .

إقرأ أيضاً:

اختتام أعمال القمة العالمية السادسة للحكومات في دبي