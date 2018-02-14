قوات الشرعية تسيطر على مواقع استراتيجية شمالي لحج

أخبار الآن | لحج - اليمن - (وكالات)

سيطرت قوات الشرعية اليمنية على مواقع استراتيجية جديدة شمال محافظة لحج جنوب اليمن، بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

واحكمت القوات سيطرتها على جبل شيفان الاستراتيجي الواقع في منطقة كرش بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج، وتواصل التقدم صوب منطقة الشريجة جنوباً باتجاه محافظة تعز، وسط اندحار ميليشيات الحوثي، وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، كما ذكر بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وبحسب المركز، فإن تحرير جبل شيفان والسيطرة عليه، يمثل أهمية كبيرة في تسهيل وتأمين عملية تقدم الجيش باتجاه الشريجة، فضلا عن تسهيل زحف جبهة حمالة للسيطرة على جبل حمالة الذي بدوره سيقطع إمداد الميليشيات من الشريجة.

وأكد أن قوات الشرعية تواصل زحفها نحو معاقل الحوثيين في ثباب والمرابحة، غرب مديرية القبيطة، عقب تمكنها من تحرير تبة موجر والعنين ومنطقة شرار وصبيح، لافتا إلى أن المعارك لا تزال على أشدها في الأثناء.

كما حررت قوات الشرعية، في غرب القبيطة، معظم التباب التي يطل عليها حصن الرماء التاريخي، وهي تباب شعب حاشد وتباب المُلس التي تسيطر وتشرف من الشمال عليها منطقة شرار، وتباب موجر، ومنطقة الخميس والخط الرئيسي لخط الراهدة - عدن.

وفي غضون ذلك، أغارت مقاتلات التحالف العربي على مواقع الميليشيات في القبيطة، ودمرت بغاراتها الجوية عددا من المعدات الثقيلة التابعة للميليشيات.

وأسفرت المعارك والغارات، وفقا لمصدر ميداني، عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، لم يتم التحقق من عددهم بدقة.

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