الدفاع المدني بالرياض يحذر أصحاب الأمراض التنفسية من الغبار

أخبار الآن| الرياض- السعودية (متابعات)



حذر المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، اليوم الأربعاء، قائدي المركبات من أخذ الحيطة والحذر بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية في ظل موجة الغبار التي تضرب المنطقة، وناشد الحمادي أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية البقاء في منازلهم حتى انتهاء موجة الغبار، لافتًا إلى أن مدني الرياض لم يتلقى أي بلاغات حول موجة الغبار حتى هذه اللحظة، من جانبها، رفعت صحة حفر الباطن جاهزية واستعداد أقسام الطوارئ والمراكز الصحية لاستقبال المراجعين، تحسبا للظروف الجوية التي تمر بها المحافظة.



ونقلت وكالة الأنباء الـسعـودية الرسمية "واس"، عن عبدالله الركيان المدير العام لتعليم القصيم (وسط)، تعليق الدراسة الأربـعاء، بكافة مدارس الإدارة العامة لتعليم القصيم، ووفق الركيان، يأتي قرار التعليق "نظرا للحالة الجوية والمناخية الحالية على منطقة القصيم، وحرصا على سلامة الجميع"، فيما اظهرت إدارة التعليم في محافظة حفر الباطن (شمال شرق)، تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة، "بسبب استمرار تأثير موجة الغبار على المحافظة".

وأوضحت الإدارة أن القرار يأتي بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، من جانبها، رفعت صحة حفر الباطن جاهزية واستعداد أقسام الطوارئ والمراكز الصحية لاستقبال المراجعين، تحسبا للظروف الجوية التي تمر بها المحافظة.

كما انبأت قناة الإخبارية الرسمية، إنه تم تعليق الدراسة بجميع مدارس محافظة ‎الزلفي (وسط)، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، الأربـعاء، واشارت أنه "يتخيل استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس على المناطق الشمالية والغربية، تصحب برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتدني في الرؤية الأفقية"، وتابعت "كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الملموس على وسط وشرق المملكة، يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كم".

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