الجيش المصري: مقتل 15 متشددا و تدمير عشرات الأهداف بسيناء

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)



أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، عن قتل 15 مسلحا متطرفا وتدمير عشرات الأهداف التابعة للإرهابيين في سيناء ضمن العملية العسكرية الشاملة التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب و القوات المسلحة والشرطة.

خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة كما تم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة إتصال لاسلكية بحوزة اامتطرفين.

وقال بيان الجيش إن القوات الجوية قامت بتدمير 11 هدفا بعد توافر معلومات استخباراتية مدققة تفيد استخدامها فى إيواء العناصر الإرهابية.

كما تم تدمير مخبأين تحت الأرض عثر بداخلهما على أكثر من 1500 كيلوغراما من المواد شديدة الانفجار، والتحفظ على 6 سيارات و17 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وذكر أن العملية استطاعت تدمير 181 "عشة" ووكر ومخزن جبلي عثر بداخلهم على كميات من المواد شديدة الإنفجار والمواد الكيميائية التى تدخل فى صناعة العبوات الناسفة، و76 شركا خداعيا، وكميات كبيرة من قطع غيار السيارات والدراجات النارية والوقود خاصة بالعناصر الإرهابية .

وتم تدمير مركز إرسال أعلى إحدى الهيئات الجبلية، خاص بالإتصالات اللاسلكية للعناصر الإرهابية، وفككت عناصر المهندسين العسكريين عدد 63 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لإستهداف القوات بمناطق العمليات، بحسب البيان.

وإلى جانب ذلك، دمرت القوات 13 مزرعة لنبات البانغو والخشخاش المخدرين وضبطت أكثر من 800 كيلوغراما من المواد المخدرة، وعلى امتداد السواحل، تواصل القوات البحرية تفتيش كافة السفن والعائمات المشتبه بها مع قطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر الإرهابية بالتزامن مع قيام الوحدات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال المداهمات وتفتيش البؤر الإرهابية بالمناطق الساحلية.



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