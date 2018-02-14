أمير الكويت يعلن تقديم ملياري دولار للعراق على شكل قروض

أخبار الآن | الكويت | الكويت ( ا ف ب )



أعلنت الكويت، انها ستقدم للعراق مليار دولار على شكل قروض وستقوم باستثمار مليار دولار آخر للمساهمة في اعادة اعمار البلد الجار في اعقاب الحرب مع تنظيم داعش، وقال أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في اليوم الثالث والاخير لمؤتمر اعادة اعمار العراق الذي تستضيفه بلاده منذ يوم الاثنين، ان الاسهام الكويتي يأتي "انطلاقا من التزامها بدعم الأشقاء في العراق".



وكانت بغداد أعلنت أنها "انتصرت" على تنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر بعدما استعادت قواتها، مدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، اجزاء واسعة من البلاد كان التنظيم المتطرف عليها في منتصف العام 2014، ويتطلع العراق الاربعاء الى أن يقابل المجتمع الدولي "انتصاره" على تنظيم داعش المتطرف بمساهمة مالية ضخمة تعيد بناء ما دمرته حرب السنوات الثلاث.



ومن المقرر ان تعلن الدول الحليفة للعراق والشريكة في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم اليوم، عن مساهمات مالية في مشروع اعادة الاعمار الضخم، تأمل بغداد ان تصل الى نحو 88 مليار دولار، وقال أمير الكويت ان بلاده تدرك "حجم الدمار الذي لحق بالعراق جراء سيطرة تلك التنظيمات الإرهابية على بعض الأراضي العراقية"، ورأى ان اعادة الاعمار "عمل لن يتمكن العراق من التصدي له وحده، مما دعانا إلى التوجه بالنداء إلى المجتمع الدولي بدعوته للمشاركة في هذا العمل وتحمل تبعاته".



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