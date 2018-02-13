مقتل عشرات الحوثيين بقصف للتحالف في حجة وصرواح

أخبار الآن | عدن - اليمن - (د ب أ)

أفادت قواتُ الجيش الوطني الموالية للحكومةِ الشرعية اليمنية، اليوم الثلاثاء، بمقتلِ وإصابةِ العشرات من عناصرِ مليشيات الحوثيين، في قصفٍ لمقاتلاتِ التحالف العربي بمحافظةِ حجة

وفي الاثناء شنّت مقاتلاتُ التحالف العربي، غاراتٍ استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي بمديريةِ صرواح، غربي محافظةِ مارب وبحسبِ مصادر فإن أدخنة كثيفة تصاعدت من المواقعِ المستهدفة

وأفادت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير أليات ومعدات قتالية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في بيان "إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع للمليشيا الحوثية الانقلابية بأكثر من عشر غارات متفرقة في كلاً من جبهتي حرض وميدي".

وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية "أصابت أهدافها بدقه في كلا الجبهتين، حيث أسفرت عن مصرع وجرح العشرات، بالإضافة إلى تدمير منصات إطلاق صواريخ وآليات عسكرية ومخابئ ومخازن للسلاح".

وأضاف البيان، أن "رجال الجيش الوطني قصفوا كذلك مواقع المليشيا بقذائف المدفعية خلال الساعات الماضية محققين أصابات مباشرة".