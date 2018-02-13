تيلرسون : الحرب على داعش متواصلة

أخبار الآن | الكويت (أ ف ب )



دعا وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون في اجتماع في الكويت الثلاثاء للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الى مواصلة الحرب على التنظيم المتطرف بعد الانتصارات الاخيرة في العراق وسوريا.



وكان تيلرسون يتحدث امام وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات المنضوية ضمن التحالف وعددها 74 مجتمعين في الكويت التي تستضيف ايضا مؤتمرا لاعادة اعمار العراق بعد الحرب المدمرة مع التنظيم الارهابي.



وتابع انه يجب ان يتواصل التحالف بمحاربة التنظيم المتطرف كونه يسعى بشكل متواصل الى التجنيد والى ادارة العمليات عبر الانترنت"، داعيا الى "تعزيز قوة التحاللف من اجل مواجهة شبكات المقاتلين الاجانب التابعين" للتنظيم.

وقال تيلرسون "عندما أطلقنا حملتنا في 2014، كان تنظيم داعش يتوسع، لكنه اليوم اصبح منهزما". الا انه حذر من ان انتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد التنظيم "لا تعني اننا هزمناه نهائيا".



وأعلنت بغداد أنها "انتصرت" على تنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر بعدما استعادت القوات العراقية، مدعومة بالتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، اجزاء واسعة من البلاد كان التنظيم المتطرف احتلها في منتصف العام 2014.



وفي كلمته، اعرب وزير الخارجية الامريكي الذي يزور تركيا هذا الاسبوع عن "قلق" بلاده من الاحداث في شمال سوريا، داعيا "جميع الاطراف الى مواصلة التركيز على هزيمة تنظيم داعش".



وشدد تيلرسون على ان الولايات المتحدة "ستبقي على وجودها في سوريا" من اجل مواصلة العمليات ضد التنظيمات المتطرفة، معلنا عن تخصيص 200 مليون دولار للمساهمة في "استقرار" سوريا تضاف الى 7,7 مليارات دولار قدمتها واشنطن على شكل مساعدات انسانية منذ بداية النزاع.

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