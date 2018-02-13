القمة العالمية للحكومات بدبي تختتم أعمالها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات)

نبدأ جولتنا الإخبارية من دبي حيث تُختتم اليوم الثلاثاء أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تعقـَد بمشاركة مئة وأربعين دولة وستَ عشرة منظمة دولية. وتحبث القمة التي بدأت قبل يومين مساعي الحكومات للاستثمار في الشباب وأبرز التحديات المستقبلية التي تواجههم في العالم العربي، كما تشهد ورشاً تشارك فيها فئة من الشباب العربي مهتمه بهذا القطاع .

وتستضيف الإمارات أكثر من 4 آلاف مسؤول ومتخصص يشاركون في القمة بنسختها السادسة، ويضم الاجتماع 140 حكومة، و16 منظمة دولية، و130 متحدث، وتعد القمة منصة لصناع القرار والمفكرين للبحث في قضايا حيوية وتنموية، كما تمثل فرصة للبحث عن المعوقات التي تواجه العمل الحكومي، وتنسيق شراكات بين المنظمات الدولية والحكومية.



وتُعقد القمة، التي تأتي هذا العام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وشهد اليوم الثاني للقمة مداخلات وجلسات رئيسية شارك فيها عدد من القيادات والشخصيات ومجموعة من كبار الشخصيات المؤثرة على الصعيد العالمي.



وشارك رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، في جلسة بعنوان «دور الحكومات في بناء رأس المال البشري»،واستعرضت رئيسة بورصة « ناسداك »، أدينا فريدمان، تجربتها في جلسة بعنوان "كيف تدير سوقاً ماليا قيمته 7.45 ترليون دولار" وطرح العالم والفيلسوف السياسي والاقتصادي، فرانسيس فوكوياما، رؤيته المستقبلية للدول في جلسة بعنوان "إعادة كتابة التاريخ: الدول الافتراضية الجديدة"، حاوره فيها الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات.



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