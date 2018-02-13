الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين بمعارك الساحل الغربي

أخبار الآن | حيس - اليمن (وكالات)



قتل وأصيب العشرات بجروح من ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت مصادر عسكرية يمنية، وقالت المصادر إن 41 مسلحا حوثيا قتلوا وأصيب 45 آخرون بجروح ، خلال معارك مع القوات الشرعية المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتركزت المواجهات في الطريق الرابط بين حيس والجراحي، فيما استهدفت طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، آليات عسكرية تابعة للحوثيين في منطقة جبل رأس وأطراف مديرية الجراحي. وأكدت المصادر العسكرية أن ميليشيات الحوثي نقلت المصابين وجثث القتلى إلى المستشفى العسكري في الحديدة.

الى ذلك قال المتحدث ُ باسم التحالف العربي لدعمِ الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن عملياتِ التحالفِ أوقعتْ قتلى في صفوفِ الحوثيين بينَهم ستُ قيادات. واشار المالكي الى إن ميليشيات الحوثي استهدفت السعودية بـ95 صاروخا باليستيا منذ بداية الحرب، كما أضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض، أن التحالفَ يعملُ مع الأسرةِ الدولية لوقفِ تجنيدِ الأطفال ِ من قِبلِ الحوثيين، مؤكدا أن التحالف يسعى إلى زيادة عدد المستفيدين من الإغاثة الإنسانية في اليمن.

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