الجيش اليمني يسيطر على قرى جديدة شمال محافظة لحج

أخبار الآن | لحج - اليمن - (وكالات)

شنت قوات الشرعية اليمنية هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة كرش شمال محافظة لحج ، تمكنت خلاله من السيطرة على قرى الهشمة وحمالة وزيق.

واسفرت المواجهات في جبهة كرش عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية

وفي ذات السياق، شن الجيش الوطني هجوماً مباغتاً على عدد من المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي بمديرية القبيطة شمال لحج.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش ألحقت بالميليشيات خسائر كبيرة في العملية التي نفذتها على تجمعاتهم في شعب حاشد وجبل العنين وتبة موجر غرب مديرية القبيطة.

كذلك لفت المركز إلى أهمية تقدم الجيش في هذه المناطق، ما سيؤدي إلى قطع "خط إمداد الميليشيات إلى سوق الخميس، علاوة على إسهامه في تشتيت جهود الانقلابيين وإضعاف سيطرتهم على باقي المناطق التي ما تزال تحت قبضتهم".

وفي وقت سابق قال المتحدثُ باسم التحالف العربي لدعمِ الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن عملياتِ التحالفِ أوقعتْ قتلى في صفوفِ الحوثيين بينَهم ستُ قيادات.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض، أن التحالفَ يعملُ مع الأسرةِ الدولية لوقفِ تجنيدِ الأطفال ِ من قِبلِ الحوثيين.

وأشار إلى أن الميليشيات تحرق شاحنات وقود مملوكة لمواطنين يمنيين.

كما قال المالكي إن التحالف يسعى لزيادة عدد المستفيدين من الإغاثة الإنسانية في اليمن، مضيفا أن التحالف سيعمل مع الحكومة اليمنية للتأكد من نزاهة عمل أوكسفام في الداخل اليمني.



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