الجيش المصري يقتل 10 ارهابيين ويعتقل المئات في سيناء

أخبار الآن | سيناء - مصر (وكالات)



أعلن الجيش القضاء على خلية إرهابية مكونة من 10 اشخاص، والقبض على 400 آخرين بينهم أجانب، في إطار العملية العسكرية الهادفة لتطهير شبه جزيرة سيناء من المجموعات المسلحة، وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيانها السادس بشأن العملية "سيناء 2018"، أن القوات الجوية "قامت بتدمير 7 سيارات خلال محاولة الارهابيين استخدامها للهروب

كما أكد البيان تدمير 143 من الأوكار والمخازن التي تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 79 عبوة ناسفة تم زراعتها في طريق القوات وتدمير مخزن تحت الأرض عـثر بداخله على 10 ألغام مضادة للدبابات، وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018" قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر، حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير الجاري.

ودمرت القوات المشاركة بالحملة 3 مخازن عثر بداخلها علي كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة والأزياء العسكرية، كما تم اكتشاف وتدمير مركز إعلامي عثر بداخله علي العديد من أجهزة الحواسب الآلية ووسائل الاتصال اللاسلكية، والكتب والوثائق والمنشورات الخاصة بالفكر المتطرف.

وتم اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 20 فدان، وضبط عدد 18 طربة من جوهر الحشيش المخدر، وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018" قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر، حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير الجاري.



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