إنطلاق الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش بالكويت

أخبار الآن | الكويت - الكويت (وكالات)



افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش بمشاركة دولیة واسعة تتمثل بحضور 74 عضوا من الدول والمنظمات الدولیة.

وقال الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إن المجتمع الدولي لا يزال يواجه تهديدا مباشرا من مجموعات مسلحة وأنه يجب خلق آفاق جديدة في التحالف الدولي لمواجهة هذا الخطر، وأضاف، خلال كلمته في الاجتماع المنعقد في دولة الكويت، أن انهيار تنظيم داعش يعكس التزام الدول الأعضاء في التحالف الدولي بمكافحة الإرهاب.



وتابع: "الكويت تتطلع لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة لاستكمال النجاح الذي حققه التحالف في حربه ضد داعش"، وهنأ الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح العراق لقضائه على الإرهاب المتمثل في داعش، آملا أن تكلل جهود الحكومة العراقية بالنجاح في ملاحقة العناصر الإرهابية.

ويقام اجتماع التحالف في إطار مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق ضمن الجھود الدولیة المستمرة والتنسیق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الاستراتيجية التي رسمھا التحالف لمحاربة تنظیم "داعش"، ويشھد الاجتماع عقد جلستین الأولى لمناقشة آخر تطورات تنظیم "داعش" في سوريا والعراق فیما تناقش الجلسة الثانیة مكافحة الإرهاب في مناطق العالم عامة ومتابعة جھود التحالف في محاربة التنظيم خاصة.

يشار إلى أن مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي يعقد اجتماع التحالف في إطاره انطلق يوم أمس في الكويت ويستمر إلى الغد بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولیة والإقلیمیة برئاسة خمس جھات ھي الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي، ويھدف المؤتمر إلى حشد الزخم لرفع المعاناة عن ملايین النازحین والمتضررين العراقیین من ضحايا الحرب على الإرهاب.

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