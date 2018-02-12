مشاركة محمد بن راشد للابتكار الحكومي في "قمة الحكومات"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (زكريا نعساني)

ويشارك مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على هامش أعمال القمة لعالمية للحكومات لتسليط الضوء على أبرز الابتكارات الحكومية حول العالم وذلك بناء على بحوث أجريت من أجل التعرف على أهم وأحدث الابتكارات والتوجهات المستقبلية للحكومات أخبار الآن التقت مديرة المركز خلال أعمال القمة للحديث عن تلك الابتكارات

وقالت شذى الهاشمي، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي إن المركز يشارك بجناح في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، يقدم من خلاله 7 ابتكارات من مختلف أنحاء.

قالت الهاشمي: "اليوم نحن نسجل حضورنا في القمة العالمية للحكومات، ونقدم من خلالها تجربة المركز في مجال ابتكارات الحكومات الخلاقة، هذه المساحة نقدم فيها 7 ابتكارات مختلفة من حول العالم، ونحن نقدمها كل عام على هامش القمة بناء على بحوث أجريناها حول العالم من أجل التعرف على أهم وأحدث الابتكارات والتوجهات المستقبلية للحكومات".

وأضافت، أن الابتكارات الـ 7 التي سيتم عرضها في جناح مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في القمة العالمية للحكومات، تتضمن ابتكار يخص البنية التحتية من كينيا، وابتكار يخص التشريعات من هولندا، وآخر يتناول الخدمات الحكومية من السويد، وهنالك ابتكار من كندا يخص الموارد البشرية، ومن النرويج سنقدم ابتكار حول مفهوم الرفاه الاجتماعي، وهناك ابتكار من المملكة المتحدة يقدم أول أنسان معزز بقدرات آلية، ومن الولايات المتحدة هناك ابتكار حول مهمة الإطفائيين في إنقاذ الأرواح.

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