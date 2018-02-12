عملية سيناء.. القضاء على 12 إرهابياً وضبط 92 مطلوباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

أعلن الجيش المصري اليوم القضاء والقبض على العشرات من مما وصفتهم الارهابيين في عملية اطلق عليها اسم سيناء 2018.

تواصل قوات مكافحة الإرهاب المصرية الهجوم المركز على البؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء واستهداف مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر تزامناً مع الضربات الجوية ونيران المدفعية المركزة..

وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان نقله التلفزيون الرسمي أنها قتلت 12 عنصراً إرهابياً وقبضت على 92 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة".

كما أسفرت العملية الواسعة في سيناء أيضاً عن "قيام القوات الجوية برصد وتدمير 60 هدفاً للإرهابيين".

كما تم ضبط أو تدمير 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها، بالإضافة لـ27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وكشف بيان الجيش أيضاً عن تدمير 30 مخزنا عثر بداخله على كميات من المواد الكيمياوية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة.

وأضاف أن العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين تمكنت من اكتشاف وتفجير 23 عبوة ناسفة تمت زراعتها،

والعثور على 13 مخبأ تحت الأرض بداخلهم كميات كبيرة من مواد الإعاشة وقطع غيار للدراجات النارية وأدوات تصنيع العبوات الناسفة.

كما تم اكتشاف وتدمير خندق مجهز هندسياً ومغطى بطول 250 مترا وعرض مترين، بالإضافة لضبط ورشة لتفكيك العربات المسروقة.

وفي سياق متّصل، تمكنت القوات الجوية من إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر إلى مصر "عبر الاتجاه الاستراتيجي الغربي" وذلك من خلال استهداف وتدمير 4 عربات محملة بالأسلحة والذخائر، مما أدى لمقتل العناصر الإرهابية القائمة على أعمال التهريب فيما استمرت القوات البحرية في إحكام الحصار والسيطرة على منطقة الساحل.

كما كشف بيان الجيش أن المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تقوم بتنظيم 398 دورية وكمين بكافة مدن ومحافظات مصر.

وكان الجيش أعلن أمس الأحد القضاء على 16 إرهابياً والقبض على 34 من "العناصر الإرهابية والمشتبه بهم"،

بالإضافة لتدمير 66 هدفاً في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية" في شبه جزيرة #سيناء.

وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018" الجمعة، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير/شباط.

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