تفاعل كبير على تويتر مع وسم القمة العالمية للحكومات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

تصدر وسم القمة العالمية للحكومات ترند الامارات حيث تفاعل من خلاله الآلاف

اذ قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر صفحته على تويتر، "ان القمة العالمية للحكومات السادسة محطة متجددة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، وفق أسس صلبة قائمة على الابتكار والريادة العلمية والمعرفية

القمة العالمية للحكومات السادسة، محطة متجددة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وفق أسس صلبة قائمة على الابتكار والريادة العلمية والمعرفية.



فيما غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على كلمة رئيس وزراء الهند في القمة مرحبا برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في دولة الإمارات وموضحا ان الهند لها تجربة تنموية عمرها آلاف السنين، ومستقبل تنافسي عالمي راسخ

سعدنا اليوم بالترحيب برئيس وزراء الهند معالي ناريندرا مودي في دولة الامارات ضيف الشرف للقمة العالمية للحكومات .. الهند لها تجربة تنموية عمرها آلاف السنين .. ومستقبل تنافسي عالمي راسخ .. ويسرنا أن نتعلم من تجربتهم .. ويعرضوا خبراتهم على ١٤٠ حكومة متواجدة في القمة

من جانبها قالت كرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي

انها اجرت اجتماعا مع الشيخ محمد بن زايد على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي وناقشت خلاله كيف تأخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات مشجعة لزيادة تعزيز ديناميكية اقتصادها.

اجريت اجتماعا مع الشيخ محمد بن زايد على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي وناقشنا كيف تأخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات مشجعة لزيادة تعزيز ديناميكية اقتصادها.

من جانبها قالت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة عهود الرومي في القمة ان

#الحوار_العالمي_للسعادة لحكومات العالم يقدم أكثر من ١٧٠ تجربة دولية عملية في مجال السعادة وجودة الحياة

يقدم #الحوار_العالمي_للسعادة لحكومات العالم أكثر من ١٧٠ تجربة دولية عملية في مجال السعادة وجودة الحياة @WorldGovSummit

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